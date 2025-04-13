🕥 72 часа: на Госуслугах новый способ защиты от мошенников

Если действия под учетной записью пользователя вызывают подозрения, что доступ к ней пытается получить не сам владелец, разделы личного кабинета с финансовой информацией будут недоступны 72 часа.

Доступ может быть ограничен к разделам про доходы и налоги, работу и пенсию, льготы и выплаты.

При подозрении на взлом аккаунта, как и раньше, ограничена возможность войти с помощью Госуслуг на ресурсы, с помощью которых можно повлиять на финансовое положение пользователя. Например, в течение 72 часов мошенники не смогут:

авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций;

активировать мобильное приложение «Госключ» для подписи важных документов и заявлений.

Получить доступ к аккаунту Госуслуг можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа — например код из СМС.

Если это случилось, злоумышленники все равно не смогут посмотреть финансовую информацию в профиле — зарплату и место работы, начисление пособий, не подадут заявку на микрозаем.

Через 72 часа доступ будет разблокирован автоматически. Если нужно раньше, придется лично с паспортом и СНИЛС идти в центр обслуживания и пройти процедуру восстановления доступа, поясняет телеграм-канал портала Госулуги.