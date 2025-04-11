🚕 В Москве инспекторы изъяли 700 машин такси с января 2025 года

У водителей, которые не прошли медосмотр или не провели техосмотр машин, изъяли транспортные средства для работы в такси.

С начала 2025 года сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) проверили 9 тыс. автомобилей, который работают в такси. Из них изъяли почти 700 авто.

«Перевозчики обязаны обеспечивать прохождение медицинского осмотра и контролировать техническую подготовку автомобиля перед началом рабочего дня. Неисправности в автомобиле или плохое самочувствие водителя могут привести к авариям с тяжелыми последствиями», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Инспекторы проверяют у водителей документы о прохождении медицинского осмотра перед выходом на смену, а также контролируют техническое состояние автомобилей.