Рынок рекламы на маркетплейсах за 2024 год увеличился до 380 млрд рублей

С 2021 года доля маркетплейсов в составе онлайн-рекламы выросла с 5% до 28%.

За четыре года наблюдений рынок рекламы, которая размещается на маркетплейсах, вырос с 22 до 380 млрд рублей.

По сравнению с 2023 годом объем рынка увечился на 130% в 2024 году.

«Корректность системы измерений, к сожалению, в области маркетплейсов, еще не отработана. Допустим, по 2023 году официальная цифра была 163,5 млрд, но вилка плавала от 150 до 220 млрд. Но мы ориентируемся на данные АРИР (Ассоциации развития интерактивной рекламы)», — сказал президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Пискарев.

Доля маркетплейсов в интернет-рекламе с 2021 года выросла с 5% до 28%. В 2024 году почти 79% россиян ежемесячно пользовались маркетплейсами. Каждые сутки их посещает 48% населения.