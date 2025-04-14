Безвозмездная передача имущества не облагается НДС, если она в адрес власти

В общем случае безвозмездная передача товаров – это реализация в целях НДС, то есть облагаемая налогом операция. Но есть исключения.

Не признается объектом обложения НДС передача объектов ОС:

органам госвласти и управления;

органам местного самоуправления;

органам публичной власти федеральной территории «Сириус»;

государственным и муниципальным учреждениям;

государственным и муниципальным унитарным предприятиям.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.01.2025 № 03-07-11/7163.

По налогу на прибыль амортизация, начисленная по основным средствам, переданным безвозмездно органам власти, учитывается в расходах, если эта обязанность по передаче имущества установлена законодательством РФ.

Если же переданное имущество – это не ОС, то включать его в расходы по налогу на прибыль нельзя.