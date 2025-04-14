Безвозмездная передача имущества не облагается НДС, если она в адрес власти

Не признается объектом обложения НДС передача объектов ОС:
органам госвласти и управления;
органам местного самоуправления;
органам публичной власти федеральной территории «Сириус»;
государственным и муниципальным учреждениям;
государственным и муниципальным унитарным предприятиям.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.01.2025 № 03-07-11/7163.
По налогу на прибыль амортизация, начисленная по основным средствам, переданным безвозмездно органам власти, учитывается в расходах, если эта обязанность по передаче имущества установлена законодательством РФ.
Если же переданное имущество – это не ОС, то включать его в расходы по налогу на прибыль нельзя.
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Комментарии1
"...в адрес власти"? каков стиль, каков слог!😁 власти, простите, кого-чего, кем- чем? может, кольца власти? власть.просто власть. просто царь. может, все-таки, корректнее писать "органов госудрственной власти". или гос. учреждений органов власти.