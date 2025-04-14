У Т-Банка появилась поддержка клиентов на жестовом языке

Клиенты смогут созвониться по видеосвязи с сотрудником банка и получить консультацию на русском жестовом языке.

Т-Банк запустил поддержку клиентов с особенностями слуха на русском жестовом языке (РЖЯ). Они смогут получить консультацию специалиста по видеосвязи, причем вести ее будут те, для кого РЖЯ — родной язык.

Новый сервис доступен в мобильном приложении и на сайте банка по будням с 10:00 до 19:00 мск. Чтобы задать вопрос, нужно написать в чат, а затем получить ссылку на видеозвонок с сотрудником банка.

«Цель — обеспечить глухих и слабослышащих клиентов эффективной службой поддержки. Штат из носителей русского жестового языка позволяет наладить глубокое понимание запросов клиентов, сталкивающихся с похожими ситуациями в повседневной жизни», — сказано на сайте Т-Банка.

Кроме помощи клиентам, банк смог решить еще одну задачу — создать рабочие места для людей с особенностями слуха. Кандидаты, которые успешно прошли отбор, обучались у наставников по специальным программам.

Ранее Т-Банк на базе ИИ-технологий запустил секретаря для слабослышащих и глухих. Сервис помогает обращаться по телефону без посторонней помощи.