Аудитор подскажет, как без ошибок сдать декларацию ИП на УСН за 2024 год

Заполните декларацию ИП на УСН за 2024 год вместе с аудитором, чтобы не сделать ошибок и не получить претензий налоговиков.

Приближается срок сдачи декларации по УСН для ИП. Разберитесь пошагово как заполнить декларацию по ИП на УСН с объектами «доходы-расходы» и «доходы» за 2024 год. Аудитор расскажет откуда в 1С берется информация для расчета, в какой последовательности выполнять операции в 1С, а также что и как проверить в программе.

Приходите на бесплатный вебинар «Заполняем декларацию ИП на УСН за 2024 год в 1С: Предприятие 8.3». Он состоится 15 апреля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Проверка анализа состояния налогового учета и корректности отражений доходов и расходов. Проверка начисления авансовых платежей по УСН. Формирование Книги учета доходов и расходов. Расчет и начисление налога при УСН. Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации ИП на УСН в 1С.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».

Ждем вас на вебинаре 15 апреля в 11:00 мск!