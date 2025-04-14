Верховный суд: банки не могут списывать со счетов клиентов ошибочные зачисления

Банк поздно заметил, что перевел клиенту доход по облигациям в евро. Со счета инвестора деньги списали, ссылаясь на ошибку. Однако ВС принял сторону клиента.

В Верховном суде рассмотрели спор между банком, который списал со счета клиента «ошибочно зачисленные» деньги. Это были доходы от инвестиционной деятельности.

Летом 2022 года ЮниКредит Банк списал со счета клиента Тамары Шкулевой больше 780 тыс. евро. Деньги зачислили в качестве выплаты купонного дохода от облигаций, но банк заявил, что средства попали на счет по ошибке.

Инвестор через суд потребовала от банка вернуть деньги, но ей отказали из-за того, что у нее есть опыт на рынке ценных бумаг, а значит она знала о рисках с операциями.

Верховный суд решил, что «опытный инвестор» — не аргумент, этот статус сам по себе не влияет на право банка в одностороннем порядке списывать деньги.

«Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента, и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению», — сказано в определении ВС по делу №5-КГ24-164-К2.

ВС встал на сторону клиента, а также не признал, что деньги были зачислены по ошибке. Выплаты по облигациям поступили в срок, но банк слишком поздно осознал, что не должен был переводить эти деньги инвестору из-за санкционных ограничений со стороны Евросоюза.