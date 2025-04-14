Депутаты собираются запретить кредиторам передавать долги третьим лицам

Для борьбы с давлением коллекторов на должников в Госдуме предложили запретить кредиторам уступать третьим лицам права по кредитам или займам.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запретит кредиторам уступать третьим лицам права по договорам потребительского кредита или займа. Кроме того, заемщик сможет в течение 10 дней после заключения договора потребовать от кредитора не привлекать коллекторов к возврату долгов.

Сейчас официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств. Несмотря на то, что Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ запрещает коллекторам шантажировать должников и «выбивать долги», россияне продолжают жаловаться на психологическое давление с их стороны.

«Принятие законопроекта существенно снизит возможности коллекторских организаций по взаимодействию с должниками и защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении», — сказано в пояснительной записке.

В середине 2022 года уровень закредитованности россиян вырос до 55%, именно столько заемщиков влезают в новые долги. Если в 2012 году по займам не платили 2,2 млн человек, то в 2021 году — уже 8,6 млн. Более половины населения выплачивают от одного до трех кредитов одновременно, при этом более 30% платят ежемесячно по займам более 50% от своего дохода.

Авторы законопроекта отмечают, что на рост задолженности влияет не только скорость получения кредитов и займов, но и низких доходы, которые не растут последние несколько лет. Жители страны приходят за потребительскими кредитами, когда нужно провести операцию, купить лекарства или бытовую технику, сделать ремонт или оплатить ЖКУ.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.