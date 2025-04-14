Попадет ли ваша компания под налоговую проверку в 2025 году и как защитить бизнес? Расскажут эксперты на конференции Светланы Беляевой

18 апреля 2025 года в Москве состоится конференция «Налоговый контроль и планирование 2025: новые риски, жесткие проверки, стратегии защиты, возможности для бизнеса».
Налоговое законодательство ужесточается, ФНС усиливает контроль, а с 2025 существенно возросла налоговая нагрузка на бизнес. У компаний возникают вопросы:
можем ли мы попасть под налоговую проверку?
как обосновать операции с точки зрения деловой цели?
нет ли ошибок в нашей отчетности, которые привлекут внимание проверяющих?
как правильно отвечать на требования ФНС, чтобы не довести дело до претензий?
На все эти вопросы ответят эксперты в ходе конференции.
Участников ждет приветственный завтрак, ланч и кофе-брейк, презентации спикеров, а также подарки от организатора и партнеров.
Конференцию организует Светлана Беляева — налоговый аудитор, консультант, бухгалтер, Руководитель Рабочей группы по налоговым спорам Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики.
Мероприятие пройдет 18 апреля в бизнес-центре «Северная башня», конференц-зал «Полюс». Адрес: Москва, «Москва-Сити» ул. Тестовская, д. 10.
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