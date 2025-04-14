Попадет ли ваша компания под налоговую проверку в 2025 году и как защитить бизнес? Расскажут эксперты на конференции Светланы Беляевой

Налоговый аудитор Светлана Беляева приглашает на конференцию, где практикующие специалисты поделятся опытом прохождения и сопровождения ВНП, закрытия года и оценки налоговых рисков.

18 апреля 2025 года в Москве состоится конференция «Налоговый контроль и планирование 2025: новые риски, жесткие проверки, стратегии защиты, возможности для бизнеса».

Налоговое законодательство ужесточается, ФНС усиливает контроль, а с 2025 существенно возросла налоговая нагрузка на бизнес. У компаний возникают вопросы:

можем ли мы попасть под налоговую проверку?

как обосновать операции с точки зрения деловой цели?

нет ли ошибок в нашей отчетности, которые привлекут внимание проверяющих?

как правильно отвечать на требования ФНС, чтобы не довести дело до претензий?

На все эти вопросы ответят эксперты в ходе конференции.

Участников ждет приветственный завтрак, ланч и кофе-брейк, презентации спикеров, а также подарки от организатора и партнеров.

Конференцию организует Светлана Беляева — налоговый аудитор, консультант, бухгалтер, Руководитель Рабочей группы по налоговым спорам Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики.

Мероприятие пройдет 18 апреля в бизнес-центре «Северная башня», конференц-зал «Полюс». Адрес: Москва, «Москва-Сити» ул. Тестовская, д. 10.

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