⏳ 15 апреля 2025 — крайний срок уплаты взносов на травматизм и подтверждения вида деятельности

Завтра нужно оплатить страховые взносы в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также подтвердить в СФР основной вид деятельности.

15.04.2025 нужно провести оплату ежемесячных взносов на травматизм в СФР за март 2025 года. КБК — 7971 0212 0000 6100 0160.

Также нужно представить в СФР документы, подтверждающих основной вид экономической деятельности за 2024 год. Это нужно, чтобы Соцфонд определился со скидкой и надбавкой к тарифу, по которому компания платит взносы на травматизм согласно своему классу профессионального риска. Пакет документов:

заявление по форме из Приложения № 1 к Порядку № 55;

справка-подтверждение по форме из Приложения № 2 к Порядку 55;

копия пояснительной записки к бухгалтерскому балансу (не требуется для малого и среднего бизнеса).

ИП подтверждать вид деятельности не нужно.

Кстати, подтверждать так вид деятельности по прежним правилам нужно в последний раз. С 1 сентября 2025 вступает в силу закон от 28.12.2024 № 529-ФЗ, который отменилт эту обязанность. Теперь его будет определять Росстат на основе сведений, подаваемых в органы статистики.

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