ЦОК КПП БСН 14.04 Мобильный
НДС на УСН

Упрощенцы не платят НДС с субсидий на компенсацию недополученных доходов

Если организация реализует товары и услуги по государственным регулируемым ценам или предоставляет скидки отдельным потребителям в соответствии с законодательством и получает за это субсидии, то база по НДС – фактические цены реализации товаров.

С 2025 года упрощенцы с доходом свыше 60 млн рублей платят НДС.

Но субсидии в целях возмещения недополученных доходов из-за регулируемых цен НДС не облагаются.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.12.2024 № 03-07-11/129285.

Подробнее о том, как настроить учет НДС при УСН, верно рассчитать налоговую базу и составить новую декларацию по НДС за 1 квартал 2025 г., расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс по акции за 8 900 рублей вместо 31 790 рублей. Старт потока уже сегодня!

Полезные документы по теме статьи

Начать дискуссию