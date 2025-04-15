Упрощенцы не платят НДС с субсидий на компенсацию недополученных доходов

С 2025 года упрощенцы с доходом свыше 60 млн рублей платят НДС.
Но субсидии в целях возмещения недополученных доходов из-за регулируемых цен НДС не облагаются.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.12.2024 № 03-07-11/129285.
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