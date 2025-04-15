Упрощенцы не платят НДС с субсидий на компенсацию недополученных доходов

Если организация реализует товары и услуги по государственным регулируемым ценам или предоставляет скидки отдельным потребителям в соответствии с законодательством и получает за это субсидии, то база по НДС – фактические цены реализации товаров.

С 2025 года упрощенцы с доходом свыше 60 млн рублей платят НДС.

Но субсидии в целях возмещения недополученных доходов из-за регулируемых цен НДС не облагаются.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.12.2024 № 03-07-11/129285.