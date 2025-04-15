За приватизацию квартиры НДФЛ платить не надо, а за ее продажу надо

Имущество, полученное бесплатно – это натуральный доход для целей НДФЛ. Но бесплатное жилье по приватизации от налога освобождено.

Однако последующие операции, производимые с таким жильем, в том числе его продажа, от НДФЛ не освобождаются.

Об этом сообщает Минфин в письме от 27.12.2024 № 03-04-05/132410.

Если не прошел минимальный срок владения, с продажи приватизированной квартиры будет НДФЛ.

Минимальный срок владения для приватизированных квартир – 3 года. Если 3 года от даты приватизации еще не прошло, то при расчете НДФЛ можно применить вычет 1 млн рублей.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.

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