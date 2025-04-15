Производители радиоэлектроники получат льготные кредиты вместо субсидий

Разработчики и производители электронных компонентов больше не будут получать субсидии. Минпромторг решил заменить этот механизм льготными кредитами.

Минпромторг прекратит выдавать субсидии производителям и разработчикам электронно-компонентной базы (ЭКБ). Вместо этого предпринимателям предложат льготные кредиты.

Участники рынка радиоэлектронной продукции смогут обратиться за займом в Фонд развития промышленности (ФРП). Финансировать разработки ЭКБ будут: Российский научный фонд (РНФ), фонд «Сколково» и Фонд содействия инновациям. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ФГБУ «Всероссийский НИИ радиоэлектроники».

От компаний просят подтвердить, что они готовы к изменению порядка финансирования. Ожидается, что льготные кредиты помогут предприятиям наладить серийный выпуск продукции.

Ранее мы писали, что показал опрос РСПП: чаще всего компании обращались за поддержкой в ФРП.

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