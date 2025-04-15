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Инвестиции

Брокеры предложили снизить имущественные требования для получения статуса квалифицированного инвестора

Если Центробанк продолжит повышать имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора, то число таких участников рынка сократится на 70-80%.

Брокерские компании попросили Центробанк смягчить требования для получения статуса квалифицированного инвестора. Они хотят снизить имущественный ценз и размер минимального годового дохода.

Сейчас регулятор поднял имущественный ценз с 6 до 12 млн рублей. С 1 января 2026 года критерий еще раз увеличат, но уже с 12 до 24 млн рублей. Однако участники рынка считают, что для инвесторов с профильным образованием стоит сохранить существующий порог. Иначе это приведет к сокращению числа квалифицированных инвесторов на 70-80%, пишет «Коммерсант».

Порог по доходу также рекомендуют снизить до 3-5 млн рублей, тогда как ЦБ предлагает установить его в 20 млн. По оценке Альфа-Банка, сейчас только 0,4% клиентов брокеров соответствуют высоким требованиям. Около 5% инвесторов получают в год больше 3 млн рублей.

«Предлагаемый критерий по среднему доходу квалинвестора в размере 20 млн рублей за последние два года излишне завышен», — считает руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Эксперты не исключают, что ужесточение требований может вызвать отток клиентов в сегменты, которые не так хорошо регулируются. Например, инвесторы могут заняться криптовалютой и пользоваться услугами зарубежных брокеров.

В 2024 году число квалифицированных инвесторов выросло на 20%, до 879 тыс. человек. Объем активов на брокерских счетах стал на 45% больше и составил 6,8 трлн рублей.

Недавно мы писали, что для получения статуса квалифицированного инвестора имущественный критерий увеличили в два раза: с 6 до 12 млн рублей.

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