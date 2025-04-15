⚡️ Итоги дня: 40% геймеров играют в рабочее время, рынок готовых блюд может вырасти на 50%, российские бренды установили рекорд по числу запусков магазинов

Рынок готовых блюд в России за семь лет может вырасти на 50%. Несмотря на завершение пандемии, россияне не отказались, а наоборот увеличивают количество покупок готовой еды.

Возник риск потерять до 40% урожая фруктов на юге России из-за заморозков. Все почки, которые успели распуститься, уже побило морозом. Это, в первую очередь, яблоня, вишня, груши.

В 2024 году Россия увеличила выдачу виз гражданам других стран — их оформили на 41% больше, чем в 2023 году.

Продажи крепкого алкоголя в России упали почти на 15% в первом квартале 2025 года. Всего продали 47,88 млн декалитров (дал), что на 8,2 млн дал или 14,7% меньше результата за аналогичный период 2024 года.

Мошенники начали похищать данные россиян при помощи фейковых сайтов реальных магазинов. Злоумышленникам поступают деньги от оплаты покупок, а также персональные данные клиента, в том числе информация о банковских картах.

Рынок посуточной аренды жилья вырос за год на 37%. По подсчетам «Авито Путешествий», в общей сложности в марте сдавалось 314 тыс. квартир и 79 тыс. загородных домов. Год к году значения выросли на 37% и 69% соответственно.

Основная доля геймеров приходится на женщин в возрасте 35-44 лет. Причем 40% пользователей играют в мобильные игры в рабочие часы.