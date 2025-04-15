💲 Некоторые удаленщики получают от 7 до 10 тысяч долларов в месяц

В основном удаленную работу себе могут позволить управленцы, ИТ и маркетинговые специалисты.

Большинству фрилансеров 28–39 лет. Значительная доля специалистов уже опытные, но все еще молодые. Пик приходится на 30-летних профессионалов — 7,28%.

Они работают по всему миру — большинство проживает в России и Восточной Европе, в частности в Сербии (22,61%) и Грузии (7,13%). Абсолютное большинство фрилансеров — мужчины.

Это данные исследования платформы для удаленных команд и фрилансеров Stape. Его результаты есть у «Клерка».

Почти четверть всех фрилансеров занимаются разработкой программного обеспечения — 23%. Кроме того, в топе самых востребованных профессий среди фрилансеров — консультанты, продакт-менеджеры, веб-разработчики и маркетологи: на эти категории приходится от 5 до 7%.

Также среди фрилансеров значительное число контент-менеджеров, UI/UX-дизайнеров, бэкенд-разработчиков и тестировщиков— от 3 до 4%.

Больше всего зарабатывают удаленные технические руководители: CTO (Chief technology officer), отвечающие за весь цикл разработки новых сервисов или управление текущими решениями, а также за оптимизацию производительности. Их средняя зарплата — почти 10 тыс. долларов в месяц .

Аналитик данных — средняя зарплата чуть больше 7 тыс. долларов.

Следующие самые высокооплачиваемые на удаленке — бэкенд-разработчики и видеомейкеры: в среднем 6,7 тыс. долларов в месяц.

90,3% специалистов получают выплаты раз в месяц, а остальным заказчики переводят вознаграждение по 2-3 раза в месяц либо раз в квартал и реже.

Фрилансеры, живущие в РФ, получают выплаты обычно в рублях, а за рубежом — в долларах и евро. При этом всего у четверти зарубежных фрилансеров контракт с заказчиком в рублях (25,77%).

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