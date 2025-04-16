❗ Изучите кадровый учет в 1С:ЗУП на новом онлайн-курсе: уже в подписке Клерк.Премиум!

В 2025 году произошло несколько кадровых нововведений: появилась прогрессивная шкала НДФЛ, обновилась форма ЕФС-1 и изменились правила воинского учета. Последняя версия 1С:ЗУП уже поддерживает эти изменения. Научитесь работать с этой программой вместе с нашим курсом.

Весной 2025 года вступили в силу поправки в ТК, касающиеся выплат при увольнении, труда наставников, а также меры по борьбе с просрочками зарплаты. Все нововведения нужно учитывать при работе с кадрами.

Чтобы вы могли работать с кадровым учетом без проблем и ошибок мы сделали курс «Кадровый учет в 1С:ЗУП». Он поможет автоматизировать и ускорить работу бухгалтера и кадровика.

На курсе мы расскажем, как подавать ЕФС-1 при любом кадровом мероприятии (приеме, увольнении и переводе), составлять локальные нормативные акты и вести кадровую отчетность. Практические задачи — составление договоров и оформление пособий вы сможете отработать на реальных задачах.

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