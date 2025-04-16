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Трудовое право

Работодатель не обязан оплачивать время диспансеризации сотрудникам, переболевшим ковидом

Есть государственная программа, по которой граждане, переболевшие коронавирусом, вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские вмешательства. Но работодатель не обязан оплачивать сотрудникам время прохождения такого медосмотра.

Разъяснение дает Минтруд в письме от 17.03.2025 № 14-6/ООГ-1348.

Для прохождения диспансеризации сотрудники могут взять дни:

  • в общем случае – 1 день 1 раз в 3 года;

  • в возрасте от 40 лет – 1 день 1 раз в год;

  • предпенсионеры и пенсионеры – 2 дня 1 раз в год.

Никакие дополнительные дни для углубленной диспансеризации работников, переболевших ковидом, в ТК не предусмотрены.

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