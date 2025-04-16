Работодатель не обязан оплачивать время диспансеризации сотрудникам, переболевшим ковидом

Разъяснение дает Минтруд в письме от 17.03.2025 № 14-6/ООГ-1348.
Для прохождения диспансеризации сотрудники могут взять дни:
в общем случае – 1 день 1 раз в 3 года;
в возрасте от 40 лет – 1 день 1 раз в год;
предпенсионеры и пенсионеры – 2 дня 1 раз в год.
Никакие дополнительные дни для углубленной диспансеризации работников, переболевших ковидом, в ТК не предусмотрены.
Освоить требования ТК и полноценно вести кадровый учет в организации поможет онлайн-курс «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Вы узнаете, как формировать кадровую документацию, заполнять трудовые книжки и проводить любые важные для кадровика операции в 1С:ЗУП. Сейчас вы можете купить курс за 4 200 рублей вместо
18 990 рублей.
Начать дискуссию