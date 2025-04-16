🕗 Даже неполный час работы ночью нужно оплатить в повышенном размере

Формально по ст. 154 ТК РФ каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере. То есть речь в норме идет вроде как только о полном часе.

Роструду привели ситуацию: работник по личным обстоятельствам с разрешения работодателя отработал 20 минут в ночное время вместо положенного 1 часа. То есть по факту отработан не час, а 1/3 часа. Возникает вопрос, можно ли эти 20 минут оплачивать не в повышенном, а обычном размере. Ведь до полного часа сотрудник не добрал.

По мнению Онлайнинспекции.рф, любое время, отработанное в ночью, должно оплачиваться в повышенном размере. А значит, и длительность ночной работы менее часа.

Конкретные размеры повышенной оплаты за работу в ночное время устанавливают коллективный договор, локальный нормативный акт работодателя, принимаемые с учетом мнения представительного органа работников, трудовой договор.

По постановлению Правительства от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время», ночное время — это с 22 часов вечера до 6 часов утра. Минимум нужно доплатить 20% от тарифной ставки/оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы ночью.

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