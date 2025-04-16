Новые модели в реестре ККТ

В перечень контрольно-кассовой техники добавлены данные о десяти моделях онлайн-ККТ.

Новые модели в перечне:

«АТОЛ FPrint-22ПТК»;

«АТОЛ 50Ф»;

«АТОЛ 77Ф»;

«АТОЛ 55Ф»;

«АТОЛ 30Ф»;

«АТОЛ 27Ф»;

«АТОЛ 20Ф»;

«АТОЛ 11Ф»;

«АТОЛ 25Ф»;

«АТОЛ 22 v2 Ф».

Эти модели можно использовать в любых сферах без ограничений. Соответствующий приказ ФНС от 09.04.2025 № АБ-7-20/264@ опубликован на официальном сайте Налоговой службы.

Сегодня реестр контрольно-кассовой техники содержит сведения о 225 моделях онлайн-ККТ. Самыми популярными из них среди отечественных бизнесменов являются:

Эвотор 5i — мобильный смарт-терминал с функциями кассы, сканера штрих-кодов и эквайринга. Подходит для стационарного и выездного использования.

Атол 30Ф — компактный фискальный регистратор с подключением по Bluetooth и Wi-Fi. Поддерживает термопечать 57 мм.

Меркурий 115Ф — кассовый аппарат с фискальным накопителем и поддержкой термопечати 57,5 мм. Можно запрограммировать до 10 тыс. цен.

Использовать онлайн-кассы обязаны почти все предприниматели, но есть исключения. Например, без ККТ могут работать ИП на патенте, которые сдают в аренду жилые и нежилые помещения или продают газеты в киосках.

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