Новые модели в реестре ККТ

Новые модели в перечне:
«АТОЛ FPrint-22ПТК»;
«АТОЛ 50Ф»;
«АТОЛ 77Ф»;
«АТОЛ 55Ф»;
«АТОЛ 30Ф»;
«АТОЛ 27Ф»;
«АТОЛ 20Ф»;
«АТОЛ 11Ф»;
«АТОЛ 25Ф»;
«АТОЛ 22 v2 Ф».
Эти модели можно использовать в любых сферах без ограничений. Соответствующий приказ ФНС от 09.04.2025 № АБ-7-20/264@ опубликован на официальном сайте Налоговой службы.
Сегодня реестр контрольно-кассовой техники содержит сведения о 225 моделях онлайн-ККТ. Самыми популярными из них среди отечественных бизнесменов являются:
Эвотор 5i — мобильный смарт-терминал с функциями кассы, сканера штрих-кодов и эквайринга. Подходит для стационарного и выездного использования.
Атол 30Ф — компактный фискальный регистратор с подключением по Bluetooth и Wi-Fi. Поддерживает термопечать 57 мм.
Меркурий 115Ф — кассовый аппарат с фискальным накопителем и поддержкой термопечати 57,5 мм. Можно запрограммировать до 10 тыс. цен.
Использовать онлайн-кассы обязаны почти все предприниматели, но есть исключения. Например, без ККТ могут работать ИП на патенте, которые сдают в аренду жилые и нежилые помещения или продают газеты в киосках.
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