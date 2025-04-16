Налоговый агент считает НДФЛ без учета доходов, выплачиваемых физлицу другими налоговыми агентами

По доходам от разных работодателей, налоговых агентов налогоплательщик будет доплачивать НДФЛ на основании налогового уведомления от налоговых органов.

Пример: физлицо в течении года меняло место работы. У предыдущего работодателя получил доход 3 млн руб., у нового – 3 млн и также получил доход по договорам ГПХ с разными компаниями – 1 млн руб.

Общий облагаемый НДФЛ доход за год составил 7 млн рублей.

УФНС по Москве приводит примеры расчета НДФЛ для 2024 и 2025 года с учетом, что сотрудник налоговый резидент РФ.

Расчет для 2024 года Расчет для 2025 года Каждый доход менее 5 000 000 руб., поэтому сумма НДФЛ составит 910 000 руб. (7 000 000 руб. × 13%). По итогам года ИФНС рассчитает сумму доплаты так: (7 000 000 руб. – 5 000 000 руб.) × (15% –13%) = 40 000 руб. Эту сумму работник доплатит по уведомлению из ИФНС не позднее 1 декабря 2025 года. Каждый из двух работодателей посчитает НДФЛ так: 2 400 000 руб. × 13% + (3 000 000 руб. –2 400 000 руб.) × 15% = 402 000 руб. С выплат по договорам ГПХ сотрудник заплатит 130 000 руб. (1 000 000 руб. × 13%). Итого 934 000 руб. (402 000 + 402 000 + 130 000). По итогам года ИФНС рассчитает сумму доплаты так: 2 400 000 руб. × 13% + (5 000 000 руб. – 2 400 000 руб.) × 15% + (7 000 000 руб. – 5 000 000 руб.) × 18% – 934 000 руб. = 128 000 руб. Эту сумму работник доплатит по уведомлению из ИФНС не позднее 1 декабря 2026 года.

Ранее мы сообщали, что налоговики привели уточненную пятиступенчатую шкалу ставок НДФЛ: таблица.

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