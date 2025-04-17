Минфин в очередной раз объяснил, когда у селлеров на УСН образуется доход

Об этом Минфин сообщает в письмах от 13.01.2025 № 03-11-11/1015, от 15.01.2025 № 03-11-11/1996.
Аналогичное разъяснение ведомство давало и раньше, не конкретизируя понятие «право распоряжаться полученными доходами».
Кстати, в 1С в документе отчета комиссионера также надо указывать дату отчета агента, которая и будет датой получения дохода.
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