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УСН

Минфин в очередной раз объяснил, когда у селлеров на УСН образуется доход

При УСН кассовый метод. При этом дата получения дохода принципалом на УСН = дата возникновения права у принципала распоряжаться полученными доходами.

Об этом Минфин сообщает в письмах от 13.01.2025 № 03-11-11/1015, от 15.01.2025 № 03-11-11/1996.

Аналогичное разъяснение ведомство давало и раньше, не конкретизируя понятие «право распоряжаться полученными доходами».

Кстати, в 1С в документе отчета комиссионера также надо указывать дату отчета агента, которая и будет датой получения дохода.

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