❌ Имущественный вычет по расходам на предпродажный ремонт авто не дадут

Расходы на ремонт и страхование автомобиля не уменьшают доходы от его продажи.

Физлицо имеет право на вычет только в размере доходов от продажи транспортного средства, не превышающем 250 тысяч рублей. При этом транспорт был в собственности налогоплательщика менее трех лет.

Свои облагаемые НДФЛ доходы можно уменьшить на фактически понесенные и документально подтвержденные расходы, связанные именно с приобретением авто.

Расходы, непосредственно не связанные с приобретением имущества, учитываются только если они прямо поименованы в НК РФ. А ремонт машины или страхование там отсутствуют, подчеркивает УФНС.

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