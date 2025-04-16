Соцфонд: доплату к пенсии получают больше 6 млн россиян

Доплаты назначают пенсионерам, чтобы довести их доход до прожиточного минимума.

По данным на 31 декабря 2024 года, 6,1 млн человек получают социальную доплату к пенсии. Это позволит довести выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионеров (ПМП).

В Социальном фонде заявили, что федеральные доплаты получают 2,9 млн россиян, а региональные — 3,2 млн. Они положены всем неработающим пенсионерам, материальное обеспечение которых меньше ПМП в регионе. Об этом пишут РИА Новости.

Для расчета общей сумму обеспечения пенсионеров учитывают размер пенсии, срочные выплаты, дополнительное материальное обеспечение и иные меры соцподдержки в денежном виде, которые есть в субъектах РФ. В ПМП учитывают также денежные эквиваленты предоставляемых пенсионеру льгот. Например, по оплате телефона, коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта.

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