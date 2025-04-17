❌ Работодатель не оформляет пособие на рождение ребенка для нового сотрудника

Если на работу устраивается молодой отец, выплата пособия на рождение ребенка через нового работодателя не идет.

Такое разъяснение дает СФР в письме от 08.04.2025 № 14-20/1780.

Пособие назначают по такому принципу:

если оба родителя не работают – через СФР;

если один из родителей работает, а другой не работает – через работодателя.

Работают родители или нет, определяют на дату рождения ребенка.

Если отец устроился на работу уже после рождения ребенка, то пособие семья должна оформлять через СФР, а не через работодателя.

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