🚫 Депутаты хотят ставить маркировку на лекарства, если они запрещены водителям

Чтобы водители точно видели, какие лекарства нельзя пить за рулем, на упаковках хотят размещать специальные запрещающие знаки.

В Госдуму внесут законопроект о маркировке запрещенных для водителей лекарств. Для этого Минздраву предстоит составить список таких медикаментов, его еще нет до сих пор.

В 2024 году министерство опубликовало перечень лекарств, которые могут влиять на способность управлять транспортным средством, но он носит информационный, а не обязательный характер.

«Читать список на сотни страниц обычный человек точно не будет. Поэтому идею крупно маркировать запрещенные за рулем лекарства я поддерживаю», — написал в своем телеграм-канале автоюрист Александр Шумский.

На упаковках запрещенных лекарств хотят ставить запрещающий знак, понятный всем водителям.

Законопроект направят в Госдуму в ближайшее время.

В 2023 году инспекторы при проверке документов заподозрили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения. В его организме нашли кодеин, водителя лишили прав на полгода и оштрафовали на 30 тыс. рублей. Он решил оспорить это решение и заявил, что принимал лекарства. Дело дошло до Верховного суда, но в удовлетворении жалобы водителю отказали.

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