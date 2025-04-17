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Маркировка товаров

🚫 Депутаты хотят ставить маркировку на лекарства, если они запрещены водителям

Чтобы водители точно видели, какие лекарства нельзя пить за рулем, на упаковках хотят размещать специальные запрещающие знаки.

В Госдуму внесут законопроект о маркировке запрещенных для водителей лекарств. Для этого Минздраву предстоит составить список таких медикаментов, его еще нет до сих пор.

В 2024 году министерство опубликовало перечень лекарств, которые могут влиять на способность управлять транспортным средством, но он носит информационный, а не обязательный характер.

«Читать список на сотни страниц обычный человек точно не будет. Поэтому идею крупно маркировать запрещенные за рулем лекарства я поддерживаю», — написал в своем телеграм-канале автоюрист Александр Шумский.

На упаковках запрещенных лекарств хотят ставить запрещающий знак, понятный всем водителям.

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Законопроект направят в Госдуму в ближайшее время.

В 2023 году инспекторы при проверке документов заподозрили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения. В его организме нашли кодеин, водителя лишили прав на полгода и оштрафовали на 30 тыс. рублей. Он решил оспорить это решение и заявил, что принимал лекарства. Дело дошло до Верховного суда, но в удовлетворении жалобы водителю отказали.

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Комментарии

10
  • Алейда

    Больше маркировки богу маркировки

    И реестр ещё

    • Ирина Е
      Специалист

      Слово "маркировка" в последнее время приняло очень негативный оттенок. Но в данном случае речь не о Самом Честном знаке, а о хорошо различимом обозначении на упаковке, так что я в этой ситуации скорее "за".

      • Алейда

        Это понятно. Но реестр всё равно будет, видимо)

        Ну вот про за... сомневаюсь, что это надо вообще.

        • Ирина Е
          Специалист

          Реестр таких лекарств уже есть, и он постоянно пополняется, поэтому отслеживать изменения труднее, чем просто посмотреть на коробочке.

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            Реестр таких лекарств уже есть,

            Найти конкретный реестр среди всех остальных реестров...

            А потом в том реестре что-то отреестрованное....

          • Алейда

            А зачем что-то искать в реестре? Кому это надо? На любом лекарстве это и так написано.

            • Ирина Е
              Специалист

              О, люблю эти инструкции к лекарствам размером с простыню для двуспальной кровати!...

    • Виктор

      В мире далёкого будущего есть только маркировка и обнимашки

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    В Госдуму внесут

    Законопроект направят в Госдуму в ближайшее время.

    Скорее всего... только нести будут лет пять. Потом принимать столько же...

    Ещё надо подольше пообсуждать как картинка должна выглядеть, что нарисовать, размер.....

    Всё как всегда - самое нужное и действительно необходимое....

    Пока узаконят - пару составов Дуры смениться успеет! Или три?