За год база Центробанка с мошенниками выросла на 46%

База с реквизитами мошенников позволяет банкам оперативно блокировать счета злоумышленников, чтобы не допустить повторного использования.

Директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров рассказал, что за 2024 год объем информации о реквизитах, которыми пользуются мошенники, увеличился на 46%.

«Наши информационные массивы с учетом данных, поступающих от коллег из МВД, обогатились на 46% по реквизитному составу и на 43% <...> по данным, связанным с номерами паспортов», — сказал Вадим Уваров.

Регулятор собирает базу данных, в которую попадают сведения о подозрительных счетах, реквизитах, номерах телефонов и паспортах, которые применяют мошенники для отмывания и кражи денег. Список формируется с помощью обмена информацией между банками и МВД. При поступлении сведений от полиции кредитные организации распространяют реквизиты по всем финансовым компаниям, а также применяют заградительные меры. Например, отключают дистанционное обслуживание клиента.

ЦБ старается сделать так, чтобы реквизиты, которые «засветились в противоправной деятельности», не были повторно использованы мошенниками.

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