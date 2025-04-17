В администрации Президента назвали маркетплейсы причиной снижения безработицы

Рынок e-commerce стал доступен практически в любой точке России, это повлияло на снижение структурной безработицы.

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин заявил, что маркетплейсы стали одной из причин сокращения структурной безработицы в стране.

«Так вот как раз цифровые маркетплейсы — это одна из причин, почему у нас структурная безработица снижается. Потому что, еще раз повторюсь, спрос стал доступен практически в любой точке нашей страны», — сказал Максим Орешкин.

Также он призвал не вводить излишнее регулирование сферы e-commerce и дать онлайн-площадкам возможность расти.

Недавно мы писали, что впервые за год безработица начала расти. В январе 2025 года уровень безработицы вырос на 0,1% — до 2,4%.

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