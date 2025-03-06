Впервые за год начала расти безработица

Чаще всего россияне находят работу за пять месяцев, а средний возраст безработного составил 38 лет.

В январе 2025 года уровень безработицы вырос на 0,1%, до 2,4%. С начала 2024 года этот показатель снижался до 2,3% в декабре.

75,3 млн человек старше 15 лет составляют основную часть рабочей силы, из них 73,5 млн работают в экономической сфере. В этой возрастной группе уровень занятости составил 60,7%, без работы только 1,8 млн человек. Об этом сказано в докладе Росстата о социально-экономическом положении России.

Среди женщин уровень безработицы составил 2,5%, а среди мужчин — 2,3%. Средний возраст россиян без работы достиг 38 лет. 19% безработных среди молодежи до 25 лет, а 21,2% — от 50 лет и старше. Не имеют никакого опыта работы 28,9% безработных.

В среднем время поиска работы составляет пять месяцев. 10,1% находятся в состоянии застойной безработицы и не могут устроиться больше года. В течение одного-трех месяцев работу находят 30,7% соискателей.