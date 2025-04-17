Некоммерческие организации могут получить грант до 3,5 млн рублей

Чтобы стимулировать развитие НКО, Т-Банк запустил конкурс. Победители получат до 3,5 млн рублей на внедрение инноваций.

Т-Банк начал сбор заявок на ежегодный всероссийский конкурс «Т-Гранты: НКО». Основная цель проекта — поддержать активных и инициативных россиян, которые не просто мечтают об изменениях, а предпринимают для этого реальные шаги.

В конкурсе могут участвовать проекты НКО, которые нацелены на развитие ИТ-инфраструктуры, бизнес-процессов, в том числе фандрайзинга, и обучение команды. Грантовую поддержку можно использовать для модернизации мобильного приложения или сайта компании, внедрения CRM-системы и обучения сотрудников, для автоматизации рутинных процессов внутри организации.

В 2025 году появилось два трека:

для компаний, которые подают свой проект впервые;

для победителей прошлых лет.

«В этом году мы расширяем финансирование и создаем трек для тех, кто уже доказал свою эффективность — делаем то же, что сделал бы любой инвестор, вкладывающийся в лучшие активы», — сказала руководитель отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяна Полякова.

Победители прошлых лет, которые доказали, что их решения работают, могут получить дополнительно до 3,5 млн рублей на масштабирование. Новички и участники прошлых лет с новыми проектами могут претендовать на грант до 2 млн рублей.

Организаторы проведут два вебинара — 22 и 30 апреля — где подробно расскажут, как заполнять заявку. Для участия нужно зарегистрироваться.

Подать заявку на грантовый конкурс некоммерческие благотворительные организации могут в период с 17 апреля по 15 мая 2025 года. Победителей выберет экспертное жюри, их объявят 6 августа 2025 года.