Адвокат: Аяз Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим

Следователи признали 113 человек потерпевшими в деле о мошенничестве, сумму ущерба оценивают в 57 млн рублей.

Правозащитник Калой Ахильгов, который представляет интересы инвестблогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, рассказал, что его подзащитный в полной мере возместил ущерб 64 потерпевшим. Конкретную сумму юрист не назвал.

Сегодня Пресненский суд Москвы начал рассматривать по существу дело Аяза Шабутдинова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет РБК.

Предприниматель предлагал купить тренинги, вебинары и курсы, обещая, что клиенты смогут начать вести свой бизнес и гарантированно получат сверхдоход.

По данным следствия, клиенты Аяза Шабутдинова платили за образовательные программы от 60 тыс. до 12 млн рублей. Потерпевшими признали 113 человек, а общая сумма ущерба составила 57 млн.

Перед началом судебного процесса в телеграм-канале предпринимателя опубликовали признание его вины. Он отметил, что «никогда не действовал со злыми намерениями», а в СИЗО было много времени, чтобы признать ошибки.

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