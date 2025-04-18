До 20 мая 2025 нужно подать уведомление о контролируемых сделках в 2024 году

Чтобы не получить штраф 100 тысяч рублей за несвоевременное уведомление, сообщите инспекторам о контролируемых сделках до 20 мая.

ФНС напоминает, что до 20 мая 2025 года компании, которые совершали контролируемые сделки в 2024 году, должны подать уведомление о них в налоговую.

«Контролируемыми признаются сделки между взаимозависимыми лицами и сделки, приравненные к таковым, если соблюдаются условия и суммовые критерии, установленные ст. 105.14 НК РФ», — сказано на сайте ФНС.

Документ следует составить по форме и формату из приказа ФНС от 02.12.2024 № ЕД-7-13/1088@. В обновленной форме появилось три раздела — 1В, 1Г и Раздел 4. Она касаются сделок с контролируемыми лицами, которые подпадают под критерии, перечисленные в пп. 7 п. 3 ст. 105.16 НК.

Чтобы правильно сформировать уведомление по новой форме, можно воспользоваться программным обеспечением «Налогоплательщик ЮЛ».

За несвоевременное представление уведомления за 2024 год можно получить штраф в размере 100 тыс. рублей.