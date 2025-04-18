Роструд: в ТК нет требований к заполнению штатки. Но указывать надбавки в нем нужно

Работодатель может формировать штатное расписание на свое усмотрение. В стандартной форме № Т-3 указывают также стимулирующие надбавки.

Онлайнинспекцию.рф спросили, правомерно ли в штатном расписании, составленном по форме № Т-3, указывать фиксированный процент стимулирующих выплат, если точный размер этих выплат указать нельзя, так как это нарушит трудовой договор.

Роструд пояснил, что трудовое законодательство не содержит никаких требований к составлению штатки. То есть работодатель может оформлять штатное расписание по своему усмотрению.

При этом в стандартной форме Т-3 «Штатное расписание» стимулирующие надбавки нужно прописывать.

Если заполнить графы 6, 7 и 8 невозможно — там ставят прочерки. Это актуально для бестарифной или смешанной системы оплаты труда. Тогда в графе 10 «Примечание» нужно сделать ссылку на нормативный акт, который устанавливает надбавки и доплаты для персонала.

Такой порядок заполнения формы № Т-3 утвержден постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1.