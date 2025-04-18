Госкорпорации потратили на закупку у малых технологических компаний 175 млрд рублей

Чаще всего у МТК заказывают программное обеспечение и компьютерное оборудование. Также к ним обращаются за издательскими услугами.

В 2024 году больше 30% малых технологических компаний (МТК) стали поставлять продукцию крупнейшим госзаказчикам. По сравнению с 2023 годом, показатель вырос на 10%.

Общая сумма договоров составила 175 млрд рублей, а их число превысило 10 тыс. Самые крупные закупки пришлись на представителей банковской сферы, атомной энергетики, авиационной промышленности, а также на разработку программного обеспечения. Также госкомпании заказывали оборудование для импортозамещения и беспилотные летательные аппараты.

«Порядка 94% малых технологических компаний, являющихся поставщиками крупнейших госзаказчиков, являются субъектами малого и среднего предпринимательства. На их долю приходится порядка 8,6 тыс. договоров на общую сумму более 119 млрд рублей», — сказал первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Самыми востребованными продуктами в госзакупках у малых технологических компаний стали программные продукты (74,3 млрд рублей), машины и оборудование (32 млрд), компьютерное оборудование (27,3 млрд), издательские услуги (15,5 млрд).

Больше всего МТК-поставщиков зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, в Татарстане, в Московской и Свердловской областях.

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