ФНС объяснила, что делать, если чеки не уходят в налоговую

Если налоговая присвоила чеку статус «отказ в приеме», то нужно сформировать чек коррекции отдельно по каждому расчету, а не пробивать все одной суммой.

Предпринимателю пришло информационное сообщение о применении ККТ: выданные чеки не уходили в ФНС, а получали статус «отказ в приеме».

В чате ФНС спросили, как поступить в таком случае: нужно ли пробивать чеки коррекции на каждый расчет, который не ушел в налоговую, или же лучше все побить одной суммой.

Представитель ФНС ответил, что чек коррекции нужно формировать отдельно на каждый расчет с некорректными или ошибочными данными.

Пользователи в комментариях также рассказали, что не все операторы фискальных данных присылают бизнесу уведомления об ошибках в чеках. В результате у предпринимателей не остается возможности их исправить.

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