В приложении «Мой налог» есть три способа регистрации самозанятого

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за пять минут в мобильном приложении «Мой налог».
Стать самозанятым через приложение можно одним из трех способов, уточняет региональное УФНС:
отсканировать паспорт и сфотографироваться на смартфон;
использовать ИНН и пароль от ЛК налогоплательщика физического лица;
использовать свою учетную запись на Госуслугах.
Ранее мы сообщали, что самозанятых хотят обязать указывать вид деятельности.
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