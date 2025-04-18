В приложении «Мой налог» есть три способа регистрации самозанятого

Понадобится учетная запись на Госуслугах, личный кабинет налогоплательщика или паспорт и фото.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за пять минут в мобильном приложении «Мой налог».

Стать самозанятым через приложение можно одним из трех способов, уточняет региональное УФНС:

отсканировать паспорт и сфотографироваться на смартфон;

использовать ИНН и пароль от ЛК налогоплательщика физического лица;

использовать свою учетную запись на Госуслугах.

Ранее мы сообщали, что самозанятых хотят обязать указывать вид деятельности.

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