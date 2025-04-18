💰 Компании забрали из банков 1,7 трлн рублей

Предприниматели снимали деньги с рублевых счетов, чтобы расплатиться с налогами. По этой же причине кредитование ускорилось до 0,9%.

В марте 2025 года объем средств на банковских счетах юрлиц сократился на 1,7 трлн рублей или на 2,8% по сравнению со слабым ростов в феврале (на 0,1%).

Падение в большей степени коснулось средств в рублях, тогда как динамика по валютным счетам практически не изменилась: -10 млрд в рублевом эквиваленте или -0,1%.

«Основной отток произошел в последнюю декаду месяца из-за перечисления налогов в бюджет. Приток средств граждан замедлился — до +0,8%», — сказано на сайте Центробанка.

Корпоративное кредитование ускорилось до 0,9%. Предприниматели оформляли кредиты в том числе для того, чтобы уплатить налоги.

Прибыль банковского сектора в марте составила 244 млрд рублей. Это на 14% больше результатов февраля.

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