Wildberries снизит комиссию для продавцов, продвигающих товары в Wibes

C 21 апреля 2025 года комиссия маркетплейса для российских продавцов Wildberries на товары, купленные через приложение и веб-версию контентплейса Wibes, будет снижена.

Размер снижения составит до 1%. В течение акции продавцы смогут отслеживать такие заказы в еженедельном отчете.

Сниженная комиссия будет для всех категорий товаров, карточки которых доступны для размещения в Wibes и любых моделей поставок.

«Доля продаж через платформы социальной коммерции в мировом е-commerce составляет уже около 20% и продолжает расти. Одна из целей Wildberries и Russ — развитие рынка социальной коммерции в России», — прокомментировал директор департамента инноваций и развития экосистемы РВБ Игорь Коваль.

Тестовая версия Wibes была запущена 11 марта 2025 года. Контентплейс позволяет выбирать и приобретать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд, например, обзоры или подборки, контент о новинках и трендах, а также фотографии и короткие статьи.

Товары из видео, которые пользователь добавляет в корзину Wibes, сразу же попадают в корзину в приложении и на сайте Wildberries.

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