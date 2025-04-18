Raiffeisen: попытки продать бизнес в РФ не прекращаются

Банк не прекращал процесс продаж российских подразделений, но сейчас компания не может проводить сделки, пока ее активы арестованы по решению суда.

Австрийская компания Raiffeisen Bank International (RBI) опровергла информацию о прекращении процесса продажи подразделений в России.

«Процесс продаж не прекращается», — сказали в банке.

В заявлении, которое опубликовала газета Financial Times, компания сообщила, что процесс продажи продолжается, но исполнить сделки невозможно или судебного разбирательства с фирмой Rasperia Trading Limited.

В сентябре 2024 года суд наложил арест на акции Райффайзенбанка по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Банк должен выплатить компании 2,044 млрд евро за то, что ее отстранили от управления в организации Strabag и лишили дивидендов. Апелляция по делу пройдет 24 апреля 2025 года.

Недавно мы писали, что Raiffeisen приостановил продажу российского бизнеса на фоне потепления в отношениях между РФ и США.

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