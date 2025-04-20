🏃 Теперь можно отслеживать, где ваш курьер от маркетплейса

Новые функции появились в мобильном приложении маркетплейса – покупатели могут отслеживать передвижение курьера из пунктов выдачи заказов до двери в режиме реального времени. Об этом рассказал на Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ) руководитель направления «WB Курьер» Николай Викульцев.

Сейчас новая карта отслеживания курьера работает в более 300 городов, где действует сервис. Клиенты могут видеть, где находится курьер, сколько ему осталось до прибытия и ориентироваться по живой навигации.

В ближайшем времени в приложении появится и онлайн-чат с курьером, который позволит покупателю передать важную информацию напрямую: например, уточнить номер подъезда, код домофона или сообщить, что получатель вышел на улицу.

«Функция отслеживания заказа в реальном времени значительно повышает комфорт: покупатель видит, где находится его посылка и благодаря этому может спланировать свое время. А запуск чата с курьером решит одну из самых частых задач — быстрое уточнение деталей при вручении», — прокомментировал Николай Викульцев.

Ранее маркетплейс значительно расширил географию сервиса до более чем 300 городов и ввел возможность экспресс-доставки в течение первых 2 часов.

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