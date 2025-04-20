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Пенсии

Стаж для пенсии можно получить без трудоустройства

Для будущей пенсии учитываются не только годы работы.

Для назначения страховой пенсии по старости нужен стаж не менее 15 лет и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) не менее 30.

Стаж за годы работы

Он идет:

  • по трудовому и договору ГПХ — за периоды, когда работодатель или заказчик отчислял страховые взносы;

  • ИП — за периоды, когда платил обязательные взносы за себя;

  • самозанятым и неработающим — за периоды с добровольными страховыми взносами.

Величина ИПК зависит от суммы уплаченных взносов.

Стаж без работы и взносов

  • В него идет уход за ребенком до 1,5 лет. Но пока не более 6 лет в общей сложности. Законодатели в ближайшее время могут разрешить учет периода ухода за любым количеством детей.

ИПК за год: 1,8 — за первого ребенка; 3,6 — за второго; 5,4 — за третьего и четвертого.

  • Получение пособия по безработице — ИПК не начисляется.

  • Уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, престарелым от 80 лет. ИПК за год — 1,8.

  • Военная служба по призыву. ИПК — 1,8.

  • Участие в СВО. ИПК — 3,6.

Полный список — в ст. 12 Федерального закона № 400-ФЗ от 28.12.2013.

Обязательное условие: до или после этих периодов должны быть периоды работы или другой деятельности с отчислением страховых взносов. Так, женщине не зачтут в стаж уход за ребенком, если ни до, ни после она не работала или сама не платила за себя взносы.

Эти разъяснения приводит портал Госуслуг.

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