Просрочка по кредитам и микрозаймам превысила 2 трлн рублей

90% должников хотят, чтобы их признали банкротами через суд.

В апреле 2025 года проблемные долги по кредитам и микрозаймам достигли 2,3 трлн рублей. В статистику вошли только задолженности с просрочкой больше 30 дней.

В должники попали 7 млн человек, которые заключили свыше 22 млн кредитных договоров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимира Шикина.

На одного должника приходится более трех кредитных договоров, некоторые заемщики имеют больше 10 просроченных обязательств перед МФО и банками.

Основная доля проблемных долгов приходится на микрозаймы — это 46,88% или больше 10 млн соглашений. 29,46% составляют необеспеченные кредиты (6,48 млн), а еще 22,32% — это долги по кредитным картам (4,91%). Просрочка платежей по автокредитам и ипотекам составляет 0,89% и 0,45% соответственно.

90% заемщиков планируют или уже запустили процедуру судебного банкротства, некоторые из них обращаются к посредникам — «раздолжнителям».

В 2024 году число судебных банкротств увеличилось на 23,6% — до 431 942 дел. 96,7% дел инициируются по инициативе самих должников.

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