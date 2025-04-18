В московских госзакупках ФАС нашла картель на 444 млн рублей

Компании обвиняют в манипулировании ценовыми показателями для победы на торгах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила картель на торгах с использованием системы «таран». Они проводились для нужд госучреждений Москвы и Московской области.

По признакам нарушения антимонопольного законодательства возбудили дело в отношении 12 компаний.

«Они подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды», — сказано на сайте ФАС.

Предприятия победили на торгах с минимальным снижением максимальной начальной стоимости. Они применяли схему «таран» — манипулировали ценовыми показателями, чтобы конкурс выиграл заранее выбранный участник. Общая сумма начальной максимальной цены — 444 млн рублей.

Если вина компаний будет доказана, им придется уплатить оборотные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.