Мошенники активно используют в своих целях декларационную кампанию по НДФЛ

МВД отмечает, что имеет место развитие мошеннических схем, связанных с декларационной компанией-2025 — сдачей декларации о доходах за 2024 год по форме 3-НДФЛ.

Помимо фишинговых ресурсов злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками ФНС России и сообщают, что якобы не поданы сведения о доходах за 2024 год. Для записи на прием они требуют сообщить либо паспортные данные, либо ИНН.

Про эту схему рассказала киберполиция МВД. Она предупредила: не сообщайте никаких сведений в ходе телефонного разговора.

Записаться на прием в налоговый орган можно самостоятельно с помощью официального сервиса ФНС «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

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