Мошенники активно используют в своих целях декларационную кампанию по НДФЛ

Помимо фишинговых ресурсов злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками ФНС России и сообщают, что якобы не поданы сведения о доходах за 2024 год. Для записи на прием они требуют сообщить либо паспортные данные, либо ИНН.
Про эту схему рассказала киберполиция МВД. Она предупредила: не сообщайте никаких сведений в ходе телефонного разговора.
Записаться на прием в налоговый орган можно самостоятельно с помощью официального сервиса ФНС «Онлайн-запись на прием в инспекцию».
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