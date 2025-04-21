Минтруд просят защитить россиян от представителей выдуманных профессий

Доулы, нутрициологи, консультанты по засыпанию и прочие работают без лицензий и стандартов. Депутаты хотят узнать позицию Минтруда по защите граждан от таких «специалистов».

Минтруд просят разъяснить позицию ведомства по защите прав людей, которые обратились к представителям несуществующих профессий. Соответствующее письмо зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая направила на имя министра труда Антона Котякова.

«… прошу вас отразить позицию министерства труда и социальной защиты РФ по следующему вопросу: как нам защитить граждан от опасности, возникающей при обращении к специалистам, которые не являются таковыми не по причине отсутствия документов, подтверждающих их квалификацию, а по причине отсутствия профессии», — пишет Буцкая.

Она отметила, что действия доул, консультантов по грудному вскармливанию, консультантов по сну ребенка, нутрициологов влияют на жизнь и здоровье людей. При этом у псевдоспециалистов нет лицензий, а их обязанности не закреплены законом.

Таких профессий не существует, а значит нет профстандартов, требований к образованию, стандартов оказания услуг. Все это нарушает права россиян на охрану здоровья и медицинскую помощь, подчеркнула Буцкая.

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