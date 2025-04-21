В 6-НДФЛ доходы от акций и долей в ООО свыше 50 млн руб. идут по коду 2792

С 2025 года при продаже доли в ООО, акций на сумму более 50 млн рублей будет НДФЛ, даже если срок владения – более 5 лет. У ФНС спросили, по каким кодам отражать такой доход в справках к 6-НДФЛ.

НДФЛ облагаются доходы от акций и долей в ООО за вычетом соответствующих расходов в части суммы, превышающей 50 миллионов рублей.

По коду дохода 2792 указывают общую сумму дохода от реализации (погашения) долей в ООО, а также акций, которые непрерывно принадлежали налогоплательщику более 5 лет , без учета расходов.

По коду вычета 513 указывают вычет из дохода от реализации (погашения) долей участия в ООО, а также акций, которые непрерывно принадлежали налогоплательщику более 5 лет, без учета расходов.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 15.04.2025 № ЗГ-2-11/6179@.

Ранее Минфин в письме от 18.09.2024 № 03-04-05/89251 пояснял, что вычет 250 тыс. рублей применяется к облагаемому доходу, то есть части налоговой базы, превышающей 50 млн рублей.

Что с 2025 года изменилось в правилах расчета НДФЛ при продаже доли в ООО, мы разбирали тут.

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