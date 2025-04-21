Приставы: в марте 2025 года число дел с запретом на выезд из РФ увеличилось на 3 млн

По данным на 1 марта 2025 года, запрет покидать страну действует в 9,5 млн исполнительных производствах.

За январь-февраль 2025 года по 9,5 млн исполнительным производствам действует запрет на выезд из России. Число таких дел увеличилось на 3 млн по сравнению с тем же периодом 2024 года.

«По состоянию на 1 марта 2025 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из РФ действовали в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств», — сказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Также в ведомстве заявили, что учет самих должников не ведут, а статистика формируется по числу исполнительных производств. На одного человека может быть возбуждено сразу несколько дел.

С 24 мая 2025 года вступит в силу закон о создании реестра должников по алиментам.

Недавно мы писали, что глава ФССП Дмитрий Аристов считает принудительное трудоустройство лучшим наказанием для тех, кто не платит алименты.

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