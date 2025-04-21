Налоговая заморозила счета космического стартапа SR Space

Блокировка затронула счета в Т-банке, Альфа-банке, Сбербанке и банке «Синара» и действовала по состоянию на 20 апреля. Об этом свидетельствуют данные СПАРК.
В компании объяснили заморозку временными финансовыми трудностями. По словам гендиректора SR Space Олега Мансурова, у компании возник кассовый разрыв из-за задержки поступлений по контрактам. Он заверил, что ситуация не повлияет на работу бизнеса в среднесрочной и долгосрочной перспективе: в мае компания рассчитывает восстановить платежеспособность за счёт новых инвестиций или исполнения действующих договоров.
Мансуров подчеркнул, что SR Space сталкивалась с подобными трудностями и ранее. В компании заявляют о «кратном ежегодном росте» несмотря на временные сбои.
SR Space — частный российский космический стартап, основанный в 2020 году. Компания разрабатывает сверхлёгкие и лёгкие ракеты-носители, малые спутники и занимается анализом аэрокосмических данных. В 2024 году выручка головной структуры составила 53,8 млн руб., а убыток — 154,2 млн руб.
Летом прошлого года компания провела pre-IPO, привлекла 23,5 млн руб. и заявила о планах разместить ещё 555 555 акций, чтобы привлечь более 1,5 млрд руб. Сделку по допэмиссии планируют закрыть до 27 июня.
Эксперты отмечают, что заморозка счетов ФНС обычно связана с неуплатой налогов, а кассовые разрывы в таких случаях не учитываются. По словам партнёра KAMA FLOW Евгения Борисова, если не выплачиваются зарплатные налоги, возможно, компания имеет долги и перед сотрудниками.
Партнёр ФРИИ Дмитрий Калаев назвал кассовые разрывы одной из частых причин закрытия стартапов и подчеркнул, что текущая отчётность SR Space выглядит тревожно: убыток втрое превышает выручку. Среди возможных решений он видит привлечение инвестиций в прибыльные направления холдинга — например, в дочернюю компанию «СР Дронс», которая показала выручку в 110 млн руб. и прибыль в 19 млн.
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