Налоговая заморозила счета космического стартапа SR Space

Блокировка затронула счета в Т-банке, Альфа-банке, Сбербанке и банке «Синара» и действовала по состоянию на 20 апреля. Об этом свидетельствуют данные СПАРК.

В компании объяснили заморозку временными финансовыми трудностями. По словам гендиректора SR Space Олега Мансурова, у компании возник кассовый разрыв из-за задержки поступлений по контрактам. Он заверил, что ситуация не повлияет на работу бизнеса в среднесрочной и долгосрочной перспективе: в мае компания рассчитывает восстановить платежеспособность за счёт новых инвестиций или исполнения действующих договоров.

Мансуров подчеркнул, что SR Space сталкивалась с подобными трудностями и ранее. В компании заявляют о «кратном ежегодном росте» несмотря на временные сбои.