Число новых банкротств компаний сократилось до рекордного минимума

Из-за повышения госпошлин все меньше кредиторов хочет обращаться в суд. Они обращаются к досудебной реструктуризации.

С января по март 2025 года число новых процедур банкротства компаний упало до 1 184. Это исторический минимум за все время сбора статистики, ее вели с апреля 2011 года.

Показатель снизился на 31,6% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Сократилось число новых ликвидационных процедур, когда фирму признают банкротом и открывают конкурсное производство. В первом квартале 2025 их было 1 629, что на 22,1% меньше, чем в том же периоде 2024 года (2 177). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федресурса.

«Количество новых процедур банкротств юридических лиц находится сейчас на минимальном уровне. Если стороны готовы договариваться для сокращения расходов на процедуру банкротства, то это позитивный тренд, создаются стимулы для реструктуризации долга», — сказал первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

За год стало на 39,1% меньше кредиторов, которые собираются обратиться в суд с заявлением о банкротстве организаций. Их количество упало до 4 205. Руководитель Федресурса Алексей Юхнин связывает такую динамику с тем, что кредиторы стали больше обращаться к механизмам досудебной реструктуризации долгов. Особенно выгодно это стало после повышения судебных пошлин.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.