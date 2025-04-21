Налоговики предупредили о новых способах мошенничества по телефону

УФНС рассказало, что получили распространение новые схемы мошенничества.

Людям звонят «представители оператора мобильной связи» и предлагают продлить договор на мобильную связь. Для этого абонентов просят продиктовать код из СМС, после чего мошенники получают доступ к профилю на Госуслугах. Другие «операторы мобильной связи» просят набрать код для проверки связи — например, #90 или #09. После этого люди теряют доступ к управлению сим-картой, без которой невозможно попасть на Госуслуги и пользоваться онлайн-банкингом.

Еще одну схему используют «сотрудники МФЦ». Они говорят, что обнаружили ошибку при установке самозапрета на кредиты через Госуслуги. Исправить ошибку якобы можно, перейдя по ссылке. Если человек переходит по ней, злоумышленники получают его логин и пароль от Госуслуг, доступ к банковским счетам и персональным данным.

Налоговики напоминают правила безопасности:

не сообщать коды из СМС и другие конфиденциальные данные посторонним;

подключить двухфакторную аутентификацию;

не переходить по неподтвержденным ссылкам.

Если есть подозрение на взлом — нужно менять пароли и обращаться в техподдержку.

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